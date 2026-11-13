Charkhi Dadri News: पेयजल को व्यर्थ बहाने वालों पर कार्रवाई करेगा जनस्वास्थ्य विभाग, निगरानी शुरू

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शहर में व्यर्थ ही पेयजल को नलियों में बहा रहे उपभोक्ताओं पर कड़ी नजर रखने और नसीहत देने के लिए अब जनस्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अक्सर देखा गया है कि आपूर्ति के दौरान कई स्थानों पर घरों के बाहर लगे नलों से लगातार पानी बहता दिखाई देता है। कुछ उपभोक्ता जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करने के बजाय आपूर्ति जारी रहने तक नलों को खुला छोड़ देते हैं। इससे न केवल बहुमूल्य जलस्रोतों की बर्बादी होती है, बल्कि पेयजल वितरण व्यवस्था भी प्रभावित होती है। विशेषकर पाइपलाइन के अंतिम छोर यानी टेल पर बसे लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता। उन्हें अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ता है।लापरवाही से प्रभावित हो रही वितरण व्यवस्थापेयजल की आपूर्ति सीमित मात्रा में होने के कारण प्रत्येक उपभोक्ता तक पानी पहुंचाना विभाग के लिए चुनौती बना रहता है। ऐसे में कुछ लोगों की गैरजिम्मेदाराना आदत दूसरे परिवारों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। यदि उपभोक्ता आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करें और अतिरिक्त आपूर्ति के दौरान नलों को बंद रखें तो काफी मात्रा में जल संरक्षण किया जा सकता है।निगरानी के बाद होगी कार्रवाईजनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी की बर्बादी रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है, टीम की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं पर निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत ऐसे घरों और स्थानों पर नजर रहेगी, जहां पेयजल को बेवजह नालियों में बहाया जा रहा है। नियमों के अनुसार पानी की बर्बादी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ पेयजल की उपलब्धता को बेहतर बनाना है।वर्जन: जल्दी ही विभाग की ओर से व्यर्थ पानी बहाने वाले लोगों की निगरानी रखने के लिए टीम बनाई जाएगी। टीम शहर के संबंधित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के समय निगरानी करेगी। टीम मोबाइल फोन से व्यर्थ बह रहे पानी का फोटो कर उच्च अधिकारियों के पास भेजेगी। ताकि संबंधित पेयजल उपभोक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।मोहनलाल, एसडीओ जनस्वास्थ्य विभाग