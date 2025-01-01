Charkhi Dadri News: रातभर चली पुलिस की चेकिंग, 112 वाहनों की तलाशी

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अभियान के दौरान पुलिस टीम ने रोहतक चौक से गुजरने वाले 112 वाहनों को रोककर उनकी जांच की। इसके अलावा देर रात बिना किसी स्पष्ट कारण के घूम रहे तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई और उनके रिकॉर्ड की पुष्टि की गई। अचानक हुई नाकाबंदी के चलते चौक पर पुलिस की सक्रियता बनी रही।डीएसपी साहिल ढिल्लों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को सतर्कता बरतने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों पर आने-जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखी जाए, ताकि नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आमजन से भी अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए वाहन चालकों से देर रात यात्रा के दौरान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने तथा जांच के दौरान पुलिसकर्मियों का सहयोग करने को कहा है। साथ ही, किसी भी लावारिस वस्तु, संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की जानकारी तुरंत डायल-112 अथवा नजदीकी थाने में देने की अपील की गई है।