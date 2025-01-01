Charkhi Dadri News: 12 सवारी गाड़ियां रद्द, हजारों यात्रियों की बढ़ी परेशानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

बीकानेर रेलवे मंडल की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाली व दिल्ली से आने वाले सवारी गाड़ियों को अचानक रद्द करने से हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे की ओर से 9 अक्टूबर शाम 4 बजे से 10 अक्तूबर रात 12 बजे तक कुछ ट्रेनों का संचालन रद्द करने और कुछ गाड़ियों को निर्धारित मार्ग पर नहीं चलाए जाने की सूचना जारी की गई थी। इससे दैनिक यात्रियों के साथ दिल्ली और अन्य शहरों में जरूरी काम से जाने वाले लोगों की यात्रा योजना प्रभावित हुई।रेलवे की इस व्यवस्था का असर उन यात्रियों पर अधिक पड़ा जो नियमित रूप से नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कामकाज के लिए रेल सेवा पर निर्भर रहते हैं। सवारी रेल गाड़ियां रद्द होने से जहां यात्रियों को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ा वहीं मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा।प्रमुख गाड़ियों के रद्द होने से बढ़ी मुश्किलेंरद्द रहने वाली प्रमुख गाड़ियों में ट्रेन संख्या 14725 भिवानी-मथुरा और ट्रेन संख्या 15308 श्रीगंगानगर-दिल्ली सहित अन्य सवारी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के जारी आदेश में ट्रेन संख्या 15308 श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज, 14727 श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज, 14738 तिलक ब्रिज से भिवानी और 14737 भिवानी से तिलक ब्रिज के बीच चलने वाली गाड़ियों को रद्द किया गया। इसके अलावा हिसार-दिल्ली, हिसार-नई दिल्ली और नई दिल्ली-हिसार रूट की कुछ गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित रहा। कुछ ट्रेनें रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण रद्द की गईं।इन गाड़ियों के नहीं चलने से यात्रियों को समय पर वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े। ट्रेन से सफर करने वाले कई यात्रियों के लिए बसों में जगह मिलना और समय पर गंतव्य तक पहुंचना चुनौती बन गया। जिन लोगों को दिल्ली में निर्धारित समय पर पहुंचना था, उन्हें अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय और खर्च का इंतजाम करना पड़ा।बसों और निजी वाहनों पर बढ़ा निर्भरता का दबावरेल सेवा बाधित होने के कारण दादरी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को हरियाणा रोडवेज और अन्य बस सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा कई लोगों ने निजी वाहनों और अन्य उपलब्ध साधनों से सफर किया। रोजाना रेल से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए अचानक हुए इस बदलाव ने दिनचर्या को प्रभावित किया।वर्सन:गाड़ियां रद्द होने संबंधी हमारे पास बीकानेर मंडल से पत्र प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार ही रेल गाड़ियाें का संचालन हुआ है। 11 अक्तूबर से सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय अनुसार चलेंगी।कामनी सिंह चौहान, स्टेशन अधीक्षक दादरी रेलवे।