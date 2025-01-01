Charkhi Dadri News: मतदाता सूचियों से नाम काटे जाने के विरोध में सीटू और किसान सभा ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 11 Oct 2026 01:20 AM IST
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बाढड़ा। मतदाता सूचियों से नाम काटे जाने के विरोध में सीटू और किसान सभा के आह्वान पर अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन किया गया। लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर रोष जताया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता भवन निर्माण कामगार यूनियन सीटू के ब्लॉक प्रधान भूप सिंह ने की।
सीटू के जिला सह-संयोजक सुमेर सिंह धारणी ने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने का मामला नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में निर्माण मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, रेहड़ी-पटरी कामगारों और अन्य मेहनतकश वर्गों के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। संगठन नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा।
संगठन की नेता कमलेश भैरवी ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस मौके पर किसान सभा के जिला प्रधान रणधीर सिंह कुंगड़,किसान नेता राजेंद्र, सुमेर सिंह बेरला, भूप सिंह दलाल, मास्टर महिपाल आर्य भांडवा, प्रताप सिंह, सुंदर, नवीन मौजूद रहे।
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सीटू के जिला सह-संयोजक सुमेर सिंह धारणी ने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने का मामला नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में निर्माण मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, रेहड़ी-पटरी कामगारों और अन्य मेहनतकश वर्गों के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। संगठन नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा।
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संगठन की नेता कमलेश भैरवी ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस मौके पर किसान सभा के जिला प्रधान रणधीर सिंह कुंगड़,किसान नेता राजेंद्र, सुमेर सिंह बेरला, भूप सिंह दलाल, मास्टर महिपाल आर्य भांडवा, प्रताप सिंह, सुंदर, नवीन मौजूद रहे।
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