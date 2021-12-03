Charkhi Dadri News: हेरोइन सप्लाई के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं, अदालत ने याचिका की खारिज

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अदालत में दायर याचिका के अनुसार, मामला 14 जुलाई 2026 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव चरखी निवासी राहुल उर्फ मिट्ठू हेरोइन बेचने के लिए दादरी आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने भिवानी रोड स्थित बिजली घर के पास नाकाबंदी की और राहुल को काबू कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी तलाशी ली तो जींस की जेब से 19.67 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सदर थाना दादरी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 61 और 85 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राहुल उर्फ मिट्ठू ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने बरामद हेरोइन अरुण से खरीदी थी। इसके आधार पर पुलिस ने अरुण को भी मामले में आरोपी बनाया। अरुण मूल रूप से गांव कापड़ो, तहसील नारनौंद, जिला हिसार का रहने वाला है और वर्तमान में रोहतक के कलानौर में रह रहा है।बचाव पक्ष ने बताया निर्दोषअग्रिम जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि अरुण को झूठा फंसाया गया है। उसका नाम एफआईआर में नहीं है और उसके खिलाफ सह आरोपी के खुलासा बयान के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार राहुल उर्फ मिट्ठू को 21 सितंबर 2026 को नियमित जमानत मिल चुकी है। अरुण विद्यार्थी है और उसका नशे के कारोबार से कोई संबंध नहीं है। उसने जांच में शामिल होने और पुलिस का पूरा सहयोग करने की बात भी कही।सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए गिरफ्तारी जरूरीदोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सह आरोपी राहुल उर्फ मिट्ठू ने अपने बयान में अरुण से हेरोइन खरीदने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके संबंध में जांच अभी लंबित है। अदालत ने माना कि नशीले पदार्थों की उत्पत्ति और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ आवश्यक है। केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती कि सह आरोपी को नियमित जमानत मिल चुकी है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने अरुण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।