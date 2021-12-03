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मोबाइल पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और वह फोन को स्विच ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान साइबर ठगों ने बैंक खाते से चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये रकम निकाल ली। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज किया है।पुलिस को दी शिकायत में रेलवे रोड वार्ड नंबर सात निवासी नवीन कुमार मुंजाल ने बताया कि वह पुरानी सब्जी मंडी में किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाते हैं। दुकान के नाम से उनका बैंक खाता संचालित है। 10 नवंबर को उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात ग्रुप में किसी व्यक्ति ने वेडिंग एप नाम की फाइल भेजी थी। उन्होंने गलती से उस फाइल पर क्लिक कर दिया जिसके बाद यह उनके मोबाइल में डाउनलोड हो गई।नवीन के अनुसार कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन संदिग्ध रूप से हैक हो गया। वह न तो मोबाइल की स्क्रीन को नियंत्रित कर पा रहे थे और न ही उसे स्विच ऑफ कर पा रहे थे। इसी दौरान बैंक खाते से रुपये ट्रांसफर होने के मैसेज आने लगे। बैंक जाकर स्टेटमेंट चेक करवाया तो पता चला कि खाते से 1,37,999 रुपये, 1,38,000 रुपये, 54,857 रुपये और एक लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह कुल 4,30,856 रुपये खाते से निकल गए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।