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पुलिस को दी शिकायत में गांधी नगर की गली नंबर-7 निवासी 70 वर्षीय मांगेराम ने बताया कि उनके बेटे चिरंजीव और रोहित की कॉलेज रोड पर ढाणी फाटक के नजदीक दुकान है। 16 नवंबर को शाम करीब छह बजे वह दुकान पर गए थे। शाम करीब 7:35 बजे घर लौटते समय उनके बेटे चिरंजीव ने उन्हें 63,100 रुपये दिए थे। इसके अलावा उनके पास पहले से करीब सात हजार रुपये थे। उन्होंने कुल करीब 70,100 रुपये एक थैले में रख लिए। थैले में उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, दवाइयां और चौधरी इंजीनियरिंग वर्क्स की बैंक पासबुक भी थी।मांगेराम के अनुसार जब वह रेलवे फाटक के पास पुल के पिलर के नजदीक पहुंचे तो फाटक बंद थी। इस दौरान वह लघुशंका करने के लिए पुल से थोड़ा रेलवे लाइन की तरफ गया था। इसी बीच एक अज्ञात युवक उनके हाथ से थैला छीनकर रेलवे लाइन के साथ-साथ ढाणी की तरफ भाग गया। उस समय काफी अंधेरा हो चुका था। उन्होंने अपने स्तर पर युवक की तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।