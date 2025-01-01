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खासकर बस स्टैंड रोड की तरफ से आने वाले वाहन चालक अचानक अपने वाहनों को सरदार झाड़ू सिंह चौक की ओर मोड़ देते हैं। इस दौरान दूसरी दिशाओं से आने वाले वाहनों के साथ टक्कर होने की आशंका बनी रहती है। व्यस्त समय में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।परशुराम चौक पर दिनभर वाहनों और पैदल राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। आसपास बाजार होने के कारण यहां खरीदारी करने वालों के अलावा दुकानदारों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों का आवागमन भी काफी रहता है। ऐसे में निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करना बेहद जरूरी है लेकिन कुछ वाहन चालक अपनी सुविधा के लिए गलत दिशा से निकलने और अचानक मोड़ काटने से भी गुरेज नहीं करते। इससे सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। बस स्टैंड रोड से आने वाले वाहन जब बिना पर्याप्त सावधानी के सरदार झाड़ू सिंह चौक की तरफ मुड़ते हैं तो सामने से आने वाले वाहनों के लिए स्थिति असहज हो जाती है।पुलिस पोस्ट के नजदीक ही नियमों की अनदेखीहैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस पोस्ट भी बनी हुई है। इसके बावजूद वाहन चालकों में नियमों के प्रति अपेक्षित अनुशासन नजर नहीं आ रहा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि चौक पर यातायात पुलिस की नियमित निगरानी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है।समय रहते व्यवस्था सुधारने की जरूरतशहरवासियों ने यातायात पुलिस और संबंधित अधिकारियों से परशुराम चौक पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। उनका सुझाव है कि गलत दिशा से आने वाले वाहनों पर रोक लगाने के साथ आवश्यक दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएं और व्यस्त समय में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो शॉर्टकट अपनाने की यह प्रवृत्ति किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि दुर्घटना होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही प्रभावी कदम उठाए जाएं।वर्सन:भगवान परशुराम चौक के समीप बस रोड पर हमने बैरिकेड भी लगाए हैं हादसों को रोकने के लिए हम इस रूट पर विशेष ध्यान रख अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। - विक्रांत सिंह, जिला यातायात प्रभारी