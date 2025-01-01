Charkhi Dadri News: मूलभूत सुविधाओं का अभाव, दुकानदार-ग्राहक परेशान

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ढाणी फोगाट रेलवे फाटक के दुकानदारों ने बताया कि बाजार में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं लेकिन मार्केट में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से महिलाओं, बुजुर्गों और दूरदराज से आने वाले ग्राहकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। लंबे समय से शौचालय निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।वहीं बाजार की सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है और कई स्थानों पर गड्ढे बने हैं। बारिश के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इससे दुकानों के सामने कीचड़ फैल जाता है और ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी होती है। जलभराव से दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है।सीवर लाइन बिछाई जाएदुकानदारों का कहना है कि बाजार में सीवर लाइन नहीं होने के कारण गंदे पानी की निकासी की समस्या बनी रहती है। लोगों ने नगर परिषद और जनस्वास्थ्य विभाग से बाजार का सर्वे करवाकर सार्वजनिक शौचालय, सीवर लाइन, पक्की जल निकासी व्यवस्था और सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है।-प्रकाश, दुकानदारशौचालय तक नहींबाजार में 120 से अधिक दुकानें हैं लेकिन सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है। ग्राहकों और दुकानदारों को रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है। कीचड़ के कारण ग्राहक दुकानों तक आने से कतराते हैं जिससे कारोबार प्रभावित होता है।-सतबीर सिंह, स्थानीय निवासीलंबे समय से सड़क खराबबाजार की सड़क लंबे समय से खराब है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। इसकी जल्द मरम्मत करवा दुकानदारों व वाहन चालकों को राहत देने का कार्य करना चाहिए।-राजकुमार, दुकानदारपानी निकासी की व्यवस्था की जाएसीवर और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गंदे पानी की समस्या बनी रहती है। बारिश के दिनों में समस्या और अधिक बढ़ जाती है, जब कई घंटों तक पानी की निकासी नहीं हो पाती। प्रशासन को चाहिए कि वो बाजार का सर्वे करवाकर समस्या का स्थायी समाधान करवाए।-राकेश, दुकानदारढाणी फोटाग रेलवे फाटक से आगे सड़क एनएचएआई के अधीन है, सड़क की दशा ठीक करवाने के लिए हम संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं। सड़क नगर परिषद के अधीन आते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे, वहीं मार्केट में सार्वजनिक शौचालय के लिए उपयुक्त जगह की तलाश की जा रही है।-बक्शीराम सैनी, चेयरमैन नगर परिषद