Charkhi Dadri News: बाजरा खरीद में 18 हजार क्विंटल की गड़बड़ी मिली

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अधिकारियों के अनुसार शनिवार तक जांच पूरी होने की संभावना है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितनी मात्रा में बाजरे की खरीद में अनियमितता हुई और कितनी फर्में इसमें संलिप्त पाई गई हैं।68 हजार क्विंटल बाजरे का घोटालाबाजरा खरीद सीजन के दौरान मंडियों में किसानों से खरीद और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज खरीद के आंकड़ों पर सवाल उठे थे। इसके बाद खरीद प्रक्रिया की जांच शुरू की गई। इस दौरान कथित तौर पर 68,400 क्विंटल बाजरे की गड़बड़ सामने आई थी। जांच के दौरान फर्मों के रिकॉर्ड, किसानों से संबंधित खरीद विवरण और बाजरे की वास्तविक खरीद के आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। अब तक 35 फर्मों की जांच में करीब 18 हजार क्विंटल बाजरे का अंतर सामने आना मामले की गंभीरता को दिखा दी है।65 फर्मों की जांच होगीकरीब 65 फर्मों को जांच के दायरे में लिया गया है। इनमें से अभी 30 फर्मों की जांच बाकी है। संबंधित अधिकारियों की टीम दस्तावेज और खरीद रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि सामने आई गड़बड़ी केवल रिकॉर्ड में अंतर तक सीमित है या इसके पीछे बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं।वर्जन:बाजरा खरीद में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। अब तक 35 फर्मों की जांच पूरी हो चुकी है। शेष फर्मों की जांच भी की जा रही है। शनिवार तक पूरी जांच करने का प्रयास है। इसके बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।-विजय कुमार, सचिव, मार्केट कमेटी।