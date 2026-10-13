Charkhi Dadri News: मकान का ताला काटकर 60 हजार रुपये नकद और लाखों के जेवर चोरी

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पुलिस को दी शिकायत में भालकौर ने बताया कि उनके पति मनफूल सिंह सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक हैं और करीब एक साल से बीमार होने के कारण बिस्तर पर हैं। उनका इलाज रोहतक के अपेक्स अस्पताल में चल रहा है। तीन अक्टूबर को वह मकान पर ताला लगाकर पति के इलाज के लिए रोहतक गई थीं। वहां पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वापस घर पहुंचने पर कमरे के ताले कटे हुए मिले और अलमारी टूटी हुई थी। कमरे और अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था।अलमारी में रखे 60 हजार रुपये नकद, सोने का पूरा हार सेट, सोने के दो कड़े, दो अंगूठियां, एक जोड़ी सोने की झुमकी, चांदी की एक चेन, चांदी के दो सिक्के और एक मोबाइल फोन गायब मिला। इसके बाद पुलिस को लिखित शिकायत देकर चोरी हुए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।बस अड्डा चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।