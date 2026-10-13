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Charkhi Dadri News: मकान का ताला काटकर 60 हजार रुपये नकद और लाखों के जेवर चोरी

Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
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House lock cut open; 60,000 in cash and jewelry worth lakhs stolen
चरखी दादरी। शहर के वार्ड नंबर 20 में भगत सिंह चौक के पास स्थित एक मकान को निशाना बनाकर चोर 60 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। मकान मालकिन भालकौर अपने बीमार पति के इलाज के लिए रोहतक गई हुई थीं। वापस लौटने पर कमरे का ताला कटा हुआ मिला और गोदरेज की अलमारी टूटी हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में भालकौर ने बताया कि उनके पति मनफूल सिंह सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक हैं और करीब एक साल से बीमार होने के कारण बिस्तर पर हैं। उनका इलाज रोहतक के अपेक्स अस्पताल में चल रहा है। तीन अक्टूबर को वह मकान पर ताला लगाकर पति के इलाज के लिए रोहतक गई थीं। वहां पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वापस घर पहुंचने पर कमरे के ताले कटे हुए मिले और अलमारी टूटी हुई थी। कमरे और अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था।
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अलमारी में रखे 60 हजार रुपये नकद, सोने का पूरा हार सेट, सोने के दो कड़े, दो अंगूठियां, एक जोड़ी सोने की झुमकी, चांदी की एक चेन, चांदी के दो सिक्के और एक मोबाइल फोन गायब मिला। इसके बाद पुलिस को लिखित शिकायत देकर चोरी हुए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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बस अड्डा चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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