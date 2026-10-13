Charkhi Dadri News: चेक बाउंस के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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मामले के अनुसार आरोपी प्रदीप बधवाना गेट दादरी को अदालत में पेश होना था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पहले ही उद्घोषणा वारंट जारी किया था। 12 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 21 अगस्त को संबंधित अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए।उद्घोषणा के बाद निर्धारित 30 दिन की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया और सिटी थाना पुलिस को उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की।