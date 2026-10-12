फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Fruit prices surge by up to 20 percent.

Charkhi Dadri News: फलों के दामों में 20 प्रतिशत तक उछाल

Mon, 12 Oct 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Fruit prices surge by up to 20 percent.
आंबेडकर चौक स्थित फल की दुकान से खरीदारी करता ग्राहक। 
चरखी दादरी। शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही फलों के दामों में तेजी आ गई है। स्थानीय बाजार में विभिन्न फलों के भाव 20 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। खासकर सेब के दामों में उछाल देखने को मिला है।
विज्ञापन

एक दिन पहले तक 80 से 90 रुपये प्रति किलो बिकने वाला सेब अब 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की ओर से फलों की मांग बढ़ने के बीच कीमतों में आई तेजी से लोगों का बजट प्रभावित होने की आशंका है।
विज्ञापन

फल विक्रेताओं का कहना है कि भाव मुख्य मंड़ियों से ही बढ़ कर आ रहे हैं। ऐसे में मजबूरन हमें भी कीमत बढ़ा कर बेचने पड़ रहे हैं। स्थानीय फल विक्रेता नरेंद्र कुमार, सोनू और मनीष ने बताया कि नवरात्र शुरू होने के साथ ही बाजार में फलों की मांग बढ़ी है। इसका असर कई फलों के भाव पर दिखाई दे रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

खासकर सेब के अलावा केला, अनार, पपीता, अमरूद, अनानास और चीकू के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुकानदारों के अनुसार, नवरात्र के दिनों में व्रत रखने वाले लोग फलाहार के लिए विभिन्न प्रकार के फलों की खरीदारी करते हैं। इसके चलते बाजार में इनकी मांग सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती है।

बाजार में फिलहाल सेब 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है जबकि केला 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर उपलब्ध है। अनार के दाम 150 से 220 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, पपीता 50 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसके अतिरिक्त अमरूद, अनानास और चीकू की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed