फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Brahmin community holds 'Mahapanchayat' in Bhiwani; demands reservation amendment.

Charkhi Dadri News: भिवानी में ब्राह्मण समाज की महापंचायत, आरक्षण संशोधन की मांग

Mon, 12 Oct 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Brahmin community holds 'Mahapanchayat' in Bhiwani; demands reservation amendment.
चरखी दादरी। दादरी जिले के ब्राह्मण समाज ने सोमवार को भिवानी में होने वाली महापंचायत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह महापंचायत यूजीसी के फैसले और एससी-एसटी कानून सहित आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर आयोजित होगी। ब्राह्मण समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जिले के प्रमुख मार्गों पर जिम्मेदारियां तय की हैं।
विज्ञापन

प्रत्येक रूट पर दो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। ये लोग व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे और आने वाले लोगों के बीच समन्वय बनाएंगे। ब्राह्मण कल्याण समिति के प्रधान राजकुमार वशिष्ठ, ब्राह्मण नेता राहुल मराठा और सुनील चेयरमैन की देखरेख में समाज के लोगों को प्रदर्शनकारियों की व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन

राजकुमार वशिष्ठ ने बताया कि रोहतक रोड की जिम्मेदारी नवीन कौशिक और कुलदीप शर्मा एडवोकेट को दी गई है। दिल्ली रोड पर मुकेश शर्मा और दयाशंकर व्यवस्था संभालेंगे। बाढड़ा रोड की जिम्मेदारी सुनील शर्मा और पूर्व बीओ श्रीकृष्ण शर्मा को मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अन्य मार्गों पर भी जिम्मेदारियां
दादरी शहर में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राहुल मराठा और गौरव भारद्वाज संभालेंगे। पूर्व सरपंच मुंशीराम शर्मा और धर्मबीर शर्मा को भी व्यवस्थाओं की देखरेख का जिम्मा मिला है। सुरेंद्र शर्मा नंबरदार, नर्सिंगवास से रामफल शर्मा और फतेहगढ़ से हरिराम शर्मा भी इसमें शामिल हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर महापंचायत और रोष प्रदर्शन की जानकारी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed