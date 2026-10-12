Charkhi Dadri News: हंसावास सड़क हादसे युवक की मौत, पत्नी ने मांगी जांच

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आर्य नगर गांव निवासी मुकेश ने पुलिस को शिकायत दी है। उसने बताया कि वह पति नरेश कुमार के साथ हंसावास में रहती है। 10 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे नरेश अपने ससुर हरिचंद और दो अन्य के साथ घर पर थे। रात करीब 9 बजे मुकेश को पति के घर के सामने हादसे की जानकारी मिली। पुलिस को बुलाकर नरेश को सड़क पर लिटाया गया। संजय और सुंदरपाल उसे एंबुलेंस से बाढड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।अस्पताल ले जाते समय हुई मौतनरेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एसएमएस अस्पताल, बाढड़ा ले जाया गया। वहां से दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मौत होने की जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हादसा अज्ञात वाहन चालक की तेज गति और लापरवाही से हुआ। मुकेश ने पुलिस से मौत के सही कारणों का पता लगाने और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।