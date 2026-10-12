Charkhi Dadri News: हंसावास सड़क हादसे युवक की मौत, पत्नी ने मांगी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:51 AM IST
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बाढड़ा। हंसावास गांव में एक युवक नरेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी पत्नी मुकेश ने अज्ञात वाहन चालक पर तेज गति और लापरवाही से हादसा करने का आरोप लगाया है। मुकेश ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
आर्य नगर गांव निवासी मुकेश ने पुलिस को शिकायत दी है। उसने बताया कि वह पति नरेश कुमार के साथ हंसावास में रहती है। 10 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे नरेश अपने ससुर हरिचंद और दो अन्य के साथ घर पर थे। रात करीब 9 बजे मुकेश को पति के घर के सामने हादसे की जानकारी मिली। पुलिस को बुलाकर नरेश को सड़क पर लिटाया गया। संजय और सुंदरपाल उसे एंबुलेंस से बाढड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
नरेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एसएमएस अस्पताल, बाढड़ा ले जाया गया। वहां से दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मौत होने की जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हादसा अज्ञात वाहन चालक की तेज गति और लापरवाही से हुआ। मुकेश ने पुलिस से मौत के सही कारणों का पता लगाने और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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आर्य नगर गांव निवासी मुकेश ने पुलिस को शिकायत दी है। उसने बताया कि वह पति नरेश कुमार के साथ हंसावास में रहती है। 10 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे नरेश अपने ससुर हरिचंद और दो अन्य के साथ घर पर थे। रात करीब 9 बजे मुकेश को पति के घर के सामने हादसे की जानकारी मिली। पुलिस को बुलाकर नरेश को सड़क पर लिटाया गया। संजय और सुंदरपाल उसे एंबुलेंस से बाढड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
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अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
नरेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एसएमएस अस्पताल, बाढड़ा ले जाया गया। वहां से दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मौत होने की जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हादसा अज्ञात वाहन चालक की तेज गति और लापरवाही से हुआ। मुकेश ने पुलिस से मौत के सही कारणों का पता लगाने और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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