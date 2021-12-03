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Charkhi Dadri News: कपड़ों की दुकान में महिला का पर्स चोरी, 10 हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज गायब

Wed, 14 Oct 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 14 Oct 2026 12:47 AM IST
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Woman's purse stolen from clothing store; 10,000 and important documents missing
चरखी दादरी। शहर के बस स्टैंड रोड स्थित एक दुकान में सूट खरीदने गई मंदौला निवासी महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में करीब 10 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और आधार कार्ड रखा हुआ था। महिला ने एक संदिग्ध युवती पर पर्स चोरी करने का शक जताया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में सुशीला पत्नी कुलदीप कुमार निवासी मंदौला ने बताया कि 11 अक्तूबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह दादरी स्थित एक दुकान में सूट खरीदने गई थी। दुकान में काफी भीड़ थी। दुकान में प्रवेश करने के बाद उसने टोकन लिया और जूते उतारकर सूट देखने के लिए अंदर चली गई। उस समय उसके हाथ में पीले रंग की प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें पर्स और अन्य सामान रखा हुआ था।
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महिला के अनुसार थैली में रखे पर्स में करीब 10 हजार रुपये, मोबाइल फोन और आधार कार्ड था। इसी दौरान उसका पर्स चोरी हो गया। उसने बताया कि दुकान में उसके पास एक युवती मौजूद थी जिस पर उसे शक है। महिला ने अपने स्तर पर भी पर्स की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर चोरी हुए सामान की बरामदगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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