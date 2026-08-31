Charkhi Dadri News: लोहारू से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोडवेज विभाग ने बाढड़ा उपमंडल के लोगों को चंडीगढ़ तक सीधा सफर करवाने के लिए यह पहली बस सेवा चलाई है। नई बस सेवा के तहत बस सुबह 9 बजे लोहारू बस स्टैंड से रवाना होगी। यह करीब 9:30 बजे बाढड़ा और सुबह 10:30 बजे चरखी दादरी बस स्टैंड पर रुकेगी।इसके बाद बस रोहतक होते हुए चंडीगढ़ के लिए आगे बढ़ेगी। निर्धारित समय के अनुसार, बस शाम करीब पांच बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस सेवा से यात्रियों को एक ही बस में चंडीगढ़ तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी।अब उन्हें चंडीगढ़ जाने के लिए किसी दूसरे शहर या बस स्टैंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और बार-बार बस बदलने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।यात्रियों को विशेष लाभयह सीधी बस सेवा बुजुर्गों, महिलाओं और सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफी उपयोगी होगी। पहले लोहारू और आसपास के गांवों से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को कई बार दादरी, भिवानी या रोहतक से बस बदलनी पड़ती थी। अब यह परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी। दादरी स्टैंड पर सुबह 10:30 बजे ठहराव होने से दादरी और आसपास के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।सार्वजनिक परिवहन को मजबूतीदादरी से यात्री सीधे चंडीगढ़ के लिए बस में सवार हो सकेंगे। इससे प्रतिदिन चंडीगढ़ यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और कारोबारियों का आवागमन आसान होगा। परिवहन विभाग की इस पहल से क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीधी बस सेवा से हर महीने सैकड़ों यात्रियों को सुविधा मिलने की संभावना है।संबंधित रूटों के यात्री पिछले लंबे समय से बाढड़ा से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर लोहारू बस स्टैंड से बस का संचालन शुरू किया गया है। अब यात्रियों को चंडीगढ़ जाने के लिए अन्य बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।- नवीन शर्मा, महाप्रबंधक रोडवेज विभाग