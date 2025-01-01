Charkhi Dadri News: धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, 10 करोड़ से ज्यादा का काराेबार

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सुबह बाजार खुलने के साथ शुरू हुआ खरीदारी का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर बाइक-कार तक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। सराफा बाजार में सबसे अधिक रौनक देखने को मिली। अनुमान के अनुसार, सराफा बाजार में करीब तीन करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। वहीं, वाहन बाजार में बाइक और कारों की खरीदारी पर लोगों ने करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये खर्च किए।कई लोगों ने धनतेरस के अवसर पर नए वाहन घर लाने को प्राथमिकता दी। कपड़े और गारमेंट्स के बाजार में भी अच्छी बिक्री हुई। यहां करीब एक करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। अच्छे कारोबार से दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आए। यह दिन व्यापारियों के लिए काफी लाभदायक रहा।बर्तन व घरेलू सामान खरीदाबर्तन बाजार में भी दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। लोगों ने शुभ अवसर पर नए बर्तन, रसोई का सामान और घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं खरीदीं। इस बाजार में करीब एक करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। लोगों ने घरों में पूजा और मेहमानों के स्वागत के लिए मिठाइयों की खरीदारी की। मिठाई बाजार में करीब 50 लाख रुपये का कारोबार हुआ। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी करीब 50 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई।दिवाली की तैयारी और सजावटी सामानधनतेरस के साथ ही दिवाली की तैयारियों को लेकर भी खरीदारी हुई। सजावटी सामान, पूजा सामग्री और पटाखों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगी झालरें और लाइटें खरीदीं। दीपक, कृत्रिम फूल और गुलदस्ते जैसे अन्य सजावटी सामान भी खूब बिके। बाजारों में दुकानदारों ने त्योहार के मद्देनजर सामान की विभिन्न वैराइटी उपलब्ध करवाई थी। शाम होते-होते बाजारों में भीड़ और बढ़ गई।पुलिस व्यवस्था और यातायात प्रबंधनधनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए थे। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रमुख बाजारों और चौराहों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस की मुस्तैदी के चलते कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई। हालांकि, वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। यह स्थिति खरीदारी के दौरान थोड़ी परेशानी का कारण बनी।धनतेरस के शुभ अवसर पर बाजारों में खूब रौनक दिखाई दी। करीब 10 करोड़ रुपये के कारोबार होने का अनुमान है। सुबह से शाम तक दुकानों में भीड़ रही।- रविंद्र गुप्ता, संरक्षक, नगर व्यापार मंडल।