Charkhi Dadri News: हीरक जयंती के रंग में रंगा दादरी, लोकगीतों और रागनियों से गूंजा बाल भवन

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समारोह में पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार पी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसडीएम डॉ. वीरेंद्र सिंह और जिला बाल कल्याण अधिकारी डॉ. सतीश कुमार भी मौजूद रहे। उनके साथ जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना था। यह समारोह हरियाणा की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए भी आयोजित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोहासमारोह के दौरान विद्यार्थियों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इनमें समूह गान, हरियाणवी लोकगीत और रागनियां शामिल थीं। पारंपरिक लोकनृत्यों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इन प्रस्तुतियों से प्रदेश की लोककला और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में हरियाणा की माटी से जुड़ी लोक परंपराओं को प्रमुखता से दर्शाया गया।विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजनविद्यार्थियों के लिए कई रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें समूह गान, फोक सॉन्ग एवं रागनी प्रतियोगिताएं प्रमुख थीं। चित्रकला और क्ले मॉडलिंग जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली विद्यार्थियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। अतिथियों ने इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।प्रदेश की विकास यात्रा का गुणगानजिला स्तरीय समारोह में प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का गुणगान किया गया। हरियाणा की समृद्ध विरासत और लोक परंपराओं को उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय हीरक जयंती समारोह का भी वर्चुअल प्रसारण हुआ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसके माध्यम से जिले के लोगों को प्रदेश स्तर पर आयोजित समारोह से जुड़ने का अवसर मिला। यह समारोह हरियाणा की प्रगति और पहचान को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बना।