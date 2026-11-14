Charkhi Dadri News: कल नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करेगी सीआरएम टीम

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विभाग की ओर से अलग-अलग कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी सामने न आए। टीम के आगमन को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारी इन दिनों रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुटे हैं। विभिन्न विभागों में उपलब्ध दस्तावेज, मरीजों के उपचार से संबंधित विवरण और स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की जांच की जा रही है। चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े रिकॉर्ड पूरे रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित किया जा रहा है।निरीक्षण के दौरान सीआरएम टीम अस्पताल में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे उपचार, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और विभागीय कार्यप्रणाली का आकलन करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संबंधित रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया जा सकता है।सीआरएम टीम का यह दौरा अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति परखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निरीक्षण में सामने आने वाली कमियों और सुझावों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा तय होगी। इसी उद्देश्य से अस्पताल प्रशासन निरीक्षण से पहले सभी तैयारियां पूरी करने में जुटा है।वर्सनसीआरएम टीम नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही है। इसके लिए स्टाफ कर्मचारी और अधिकारी संबंधित दस्तावेज को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। टीम अस्पताल में सभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का आकलन करेगी।-डॉ. बिजेंद्र सिंह लडवाल, प्रवक्ता नागरिक अस्पताल।