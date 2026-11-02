Charkhi Dadri News: कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रैली में शामिल हुए

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पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की विशेष भूमिका होती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। यदि चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार के सवाल उठते हैं तो उनका निष्पक्ष तरीके से समाधान होना चाहिए ताकि जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बना रहे।लोकतंत्र में जनता का वोट बड़ी ताकत है और प्रत्येक मतदाता के मत की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रहेगी।जत्थे में जिला उपाध्यक्ष प्रीतम बलाली, आनंद बिजारणिया,अजीत बबली, प्रदीप ढिल्लू, आनंद वालिया, संदीप आदि मौजूद रहे।