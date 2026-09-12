नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 12 Sep 2026 09:24 PM IST
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कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन
दादरी रोड : बाढड़ा के दादरी रोड स्थित निजी प्लेस में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, सुबह 9 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम :
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।
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दादरी रोड : बाढड़ा के दादरी रोड स्थित निजी प्लेस में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, सुबह 9 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम :
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।