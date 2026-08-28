नगर में आज:

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काकड़ोली हुक्मी : गांव काकड़ोली हुक्मी में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 9 बजे से ।



जनसंपर्क अभियान

बाढड़ा : क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 30 अगस्त के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इनेलो नेताओं जनसंपर्क अभियान, सुबह 9 बजे से।

रक्तदान शिविर: