नगर में आज:

विज्ञापन



वाटिका : देहाती ठाठ वाटिका में होगी में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, दोपहर 4 बजे से।



शिक्षक प्रशिक्षण शिविर

बिरही कलां : डाइट बिरही कलां में पीजीटी केमिस्ट्री का सीपीडी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, सुबह 9 बजे से।



जनसंपर्क अभियान :

बाढड़ा : क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 30 अगस्त के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इनेलो नेताओं जनसंपर्क अभियान, सुबह 9 बजे से।

कांग्रेस बैठक :