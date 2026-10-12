नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 12 Oct 2026 07:11 PM IST
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जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन रात 9 बजे से।
खेल
राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के लिए ट्रायल सुबह 8 बजे से।
विज्ञापन
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन रात 9 बजे से।
खेल
राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के लिए ट्रायल सुबह 8 बजे से।