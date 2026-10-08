नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 08 Oct 2026 06:37 PM IST
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लोकतंत्र बचाओ मार्च
दादरी : शहर में आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ मार्च, सुबह 8 बजे से।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन :
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
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दादरी : शहर में आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ मार्च, सुबह 8 बजे से।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन :
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।