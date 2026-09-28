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खेल





आर्य संस्कृत महाविद्यालय : शहर की चंपापुरी कॉलोनी स्थित आर्य संस्कृत महाविद्यालय में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता।

जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।

नगर में आज: