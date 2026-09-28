नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 28 Sep 2026 10:24 PM IST
विज्ञापन
नगर में आज:
खेल
आर्य संस्कृत महाविद्यालय : शहर की चंपापुरी कॉलोनी स्थित आर्य संस्कृत महाविद्यालय में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
विज्ञापन
खेल
आर्य संस्कृत महाविद्यालय : शहर की चंपापुरी कॉलोनी स्थित आर्य संस्कृत महाविद्यालय में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।