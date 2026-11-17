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चरखी दादरी। रोहतक मंडलायुक्त मोनिका मलिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में एसआईआर के दौरान छूटे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बीएलओ को उपलब्ध मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से भी मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा करवा दिया है उन्हें दोबारा गणना प्रपत्र और घोषणापत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।