Charkhi Dadri News: कारी आदू के जोहड़ में पहुंचेगा नहरी पानी, 37.33 लाख रुपये की राशि मंजूर

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गांव की युवा सरपंच डॉ. ज्योति शर्मा ने बताया कि गांव में भूजल खारा है और उसका टीडीएस करीब 2500 से अधिक है। इस कारण पीने के पानी की काफी परेशानी रहती है। जनस्वास्थ्य विभाग ने गांव से करीब दो किलोमीटर दूर पेयजल के लिए बोरिंग करवा रखी हैं जहां से करीब 1500 टीडीएस वाला पानी गांव में पहुंचाया जाता है।उन्होंने बताया कि गांव में पशुओं को पानी पिलाने और नहलाने के लिए ऐसा कोई जोहड़ या तालाब नहीं है जिसमें सालभर पानी उपलब्ध रहे। अब किकरालिया जोहड़ में नहरी पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 37.33 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की है। इससे जोहड़ में पानी भरने के साथ आसपास के क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।ग्रामीण राजेंद्र शर्मा ने कहा कि नहरी पानी उपलब्ध होने से पशुओं के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो सकेगी। करीब दो एकड़ आठ मरला भूमि पर बने जोहड़ में पानी आने से ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद है।राशि मंजूर होने पर सरपंच डॉ. ज्योति शर्मा, पंच जयवीर काला, मोनिका, जोगेंद्र, सुरेश कुमार, सुनीता, रजनी जांगड़ा, पूर्व सरपंच, नंबरदार महाबीर काला, महेंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री श्रुति चौधरी और सांसद धर्मबीर सिंह का आभार जताया।