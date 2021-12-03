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Charkhi Dadri News: वाहन ने बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौत

Sun, 08 Nov 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 08 Nov 2026 12:01 AM IST
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Bike rider dies after being hit by a vehicle
चरखी दादरी।
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कनीना रोड स्थित सीबीएस स्कूल के पास शुक्रवार रात हुए हादसे मेें मकड़ाना निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर दुकान से काम निपटाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान सीबीएस स्कूल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे योगेश की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव मकड़ाना निवासी योगेश ने बताया कि उसके पिता विक्रम दादरी स्थित सोफा हाउस पर काम करते थे। छह नवंबर को उसके पिता दुकान से काम निपटाकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके साथ गांव लौट रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे जब वे सीबीएस स्कूल के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। योगेश ने बताया कि किसी राहगीर ने उसके पिता को नागरिक अस्पताल दादरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विक्रम दो बच्चों के पिता थे।
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जांच अधिकारी एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि मृतक के बेटे की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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