Charkhi Dadri News: दहेज मुक्त समाज के निर्माण के लिए रैली निकालकर किया जागरूक

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इस अवसर पर सुपरवाइजर ऋतु कुमावत ने कहा कि दहेज प्रथा समाज के माथे पर एक कलंक है। यह न केवल बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है बल्कि कई परिवारों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की शान है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है, इसे दहेज के लेन-देन से जोड़ना उचित नहीं है।समाज में बदलाव तभी संभव है जब प्रत्येक परिवार दहेज न लेने और न देने का संकल्प ले। उन्होंने उपस्थित लोगों को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की जानकारी देते हुए बताया कि दहेज लेना, देना एवं मांगना कानूनन अपराध है। उन्होंने सभी से बेटियों को समान अधिकार, सम्मान एवं शिक्षा के अवसर प्रदान करने की अपील की।शपथ एवं जागरूकता रैली का आयोजनकार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को दहेज प्रथा के पूर्ण बहिष्कार की शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि न तो दहेज देंगे और न ही दहेज लेंगे तथा अपने परिवार एवं समाज में भी इस कुरीति को बढ़ावा नहीं देंगे। इसके पश्चात गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूक किया गया तथा दहेज मुक्त विवाह अपनाने का संदेश दिया गया। रैली के दौरान आइए, मिलकर संकल्प लें कि न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे और न ही दहेज लेने-देने वालों का समर्थन करेंगे। बेटियों को सम्मान देंगे और दहेज मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, आदि नारे लगाए गए।