Charkhi Dadri News: दो अवैध पिस्तौल और 12 कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि वीरवार को स्पेशल स्टाफ की टीम अपराधों की रोकथाम और गश्त के दौरान पीर बाबा, बौंदकलां के नजदीक मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि निमड़ी निवासी हरिकेश अवैध हथियार लेकर निमड़ी-बौंद सड़क पर मंदिर के पास खड़ा है और किसी स्थान पर जाने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की।टीम जब मंदिर के पास पहुंची तो करीब 100 मीटर दूर एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का मिठाई का थैला लेकर बौंद की तरफ पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर वह अचानक पीछे मुड़कर खेतों की ओर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस कर्मचारियों ने उसे थैले सहित काबू कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हरिकेश बताया। तलाशी लेने पर थैले से अखबार में लिपटे दो अवैध हथियार, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद हुए। इनमें एक ब्रेटा पिस्तौल के साथ दो मैगजीन और नौ कारतूस तथा एक देसी कट्टा और तीन कारतूस शामिल थे। आरोपी से हथियारों का लाइसेंस मांगा गया लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।पुलिस ने हथियारों और कारतूसों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।