Charkhi Dadri News: नाके पर 99 वाहन जांचे, 12 के चालान व एक को जब्त किया

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इस दौरान जिले की सीमा से आने-जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। नाकाबंदी की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लो ने खुद संभाली। उनके नेतृत्व में कमांडो दस्ते सहित 23 पुलिसकर्मी पूरी रात नाके पर तैनात रहे। इस दौरान छोटे-बड़े कुल 99 वाहनों को रोककर तलाशी ली गई।यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के 12 चालान किए गए, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर एक वाहन को इंपाउंड किया गया।डीएसपी साहिल ढिल्लो ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं पर मजबूत नाकाबंदी जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख आगे भी जारी रहेगा।