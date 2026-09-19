फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   99 vehicles were checked at the checkpoint; 12 were issued challans, and one was impounded

Charkhi Dadri News: नाके पर 99 वाहन जांचे, 12 के चालान व एक को जब्त किया

Sat, 19 Sep 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 19 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
99 vehicles were checked at the checkpoint; 12 were issued challans, and one was impounded
गांव पैंतावास नाके पर गाड़ियों की चैकिंग करते हुए पुलिसकर्मी।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। शराब की अवैध तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रातभर जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी। स्पेशल नाका चेकिंग अभियान के तहत 17/18 सितंबर की रात दादरी-महेंद्रगढ़ रोड स्थित आदमपुर नाके पर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की।
विज्ञापन

इस दौरान जिले की सीमा से आने-जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। नाकाबंदी की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लो ने खुद संभाली। उनके नेतृत्व में कमांडो दस्ते सहित 23 पुलिसकर्मी पूरी रात नाके पर तैनात रहे। इस दौरान छोटे-बड़े कुल 99 वाहनों को रोककर तलाशी ली गई।
विज्ञापन

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के 12 चालान किए गए, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर एक वाहन को इंपाउंड किया गया।
डीएसपी साहिल ढिल्लो ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं पर मजबूत नाकाबंदी जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed