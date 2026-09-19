Charkhi Dadri News: नाके पर 99 वाहन जांचे, 12 के चालान व एक को जब्त किया
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 19 Sep 2026 12:50 AM IST
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चरखी दादरी। शराब की अवैध तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रातभर जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी। स्पेशल नाका चेकिंग अभियान के तहत 17/18 सितंबर की रात दादरी-महेंद्रगढ़ रोड स्थित आदमपुर नाके पर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की।
इस दौरान जिले की सीमा से आने-जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। नाकाबंदी की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लो ने खुद संभाली। उनके नेतृत्व में कमांडो दस्ते सहित 23 पुलिसकर्मी पूरी रात नाके पर तैनात रहे। इस दौरान छोटे-बड़े कुल 99 वाहनों को रोककर तलाशी ली गई।
यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के 12 चालान किए गए, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर एक वाहन को इंपाउंड किया गया।
डीएसपी साहिल ढिल्लो ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं पर मजबूत नाकाबंदी जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख आगे भी जारी रहेगा।
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इस दौरान जिले की सीमा से आने-जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। नाकाबंदी की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लो ने खुद संभाली। उनके नेतृत्व में कमांडो दस्ते सहित 23 पुलिसकर्मी पूरी रात नाके पर तैनात रहे। इस दौरान छोटे-बड़े कुल 99 वाहनों को रोककर तलाशी ली गई।
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यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के 12 चालान किए गए, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर एक वाहन को इंपाउंड किया गया।
डीएसपी साहिल ढिल्लो ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं पर मजबूत नाकाबंदी जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख आगे भी जारी रहेगा।
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