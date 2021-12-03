Charkhi Dadri News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रेस्टोरेंट के नाम 6 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी सचिन को रोहतक की ओमेक्स सिटी स्थित उसके किराये के मकान से गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि अगस्त 2025 में स्टेडियम रोड, शहर दादरी निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी। फरवरी 2025 में आरोपी सचिन ने महिला के पति राहुल से फोन पर संपर्क किया।उसने दावा किया कि उसकी ऊंचे राजनीतिक स्तर तक पहुंच है। सचिन ने राहुल को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में एनएचएआई से अधिकृत कंपनी के माध्यम से सस्ते दाम पर रेस्टोरेंट लीज पर दिलवाने का विश्वास दिलाया।रेस्टोरेंट की डील पक्की करवाने, टोकन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर राहुल और उसकी पत्नी से किस्तों में करीब छह लाख रुपये अपने, अपनी पत्नी सीमा और अन्य खातों में ट्रांसफर करवाए गए। रुपये मिलने के बाद आरोपी ने न तो कोई एग्रीमेंट करवाया और न ही उनकी रकम वापस की। पीड़ित परिवार द्वारा रुपये मांगने पर आरोपी राजनीतिक रसूख की धौंस दिखाने लगा और धमकियां दीं।गैर-जमानती वारंट के बाद पुलिस ने दबोचामहिला की शिकायत पर थाना शहर दादरी में आरोपी सचिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार जांच से बच रहा था। इसके चलते अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। मामले की जांच के दौरान एएसआई सुनील कुमार और उनकी टीम ने वीरवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी से धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए खातों और रकम के लेन-देन सहित अन्य पहलुओं पर पूछताछ जारी है।