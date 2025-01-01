फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   58,439 families will receive one bottle, and 18,989 families will receive a half-litre bottle

Charkhi Dadri News: 58,439 परिवारों को एक और 18,989 परिवारों को आधा लीटर की बोतल मिलेगी

Sun, 18 Oct 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 18 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
58,439 families will receive one bottle, and 18,989 families will receive a half-litre bottle
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय। - फोटो : 1
चरखी दादरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र राशन कार्डधारकों अब प्रति राशनकार्ड 2 लीटर सरसों तेल के बजाय यूनिट यानी परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तेल दिया जाएगा। इस संदर्भ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय की ओर से अक्तूबर महीने की सरसों तेल की एलोकेशन जारी कर दी है।
विज्ञापन

विभागीय पत्र के अनुसार चरखी दादरी जिले के 75,265 राशन कार्डधारक परिवारों के लिए सरसों के तेल का आवंटन किया गया है। पत्र के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के पात्र परिवारों को अक्टूबर महीने में फोर्टिफाइड सरसों तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। एक से दो सदस्यों वाले परिवारों को 500 एमएल, जबकि तीन से छह सदस्यों वाले परिवारों को 1.5 लीटर तेल देने का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले प्रत्येक राशनकार्ड पर 2 लीटर सरसों तेल दिया जाता था।
विज्ञापन

विभाग ने तेल की कीमत भी निर्धारित की है। पात्र परिवारों को 500 एमएल की बोतल 15 रुपये, एक लीटर की बोतल 30 रुपये और 1.5 लीटर की बाेतल 45 रुपये में उपलब्ध करवाई जाएगी। तेल का वितरण सत्यापित बीपीएल/एएवाई परिवारों को किया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

77428 बोतलों का किया जाएगा आंवटन : विभाग की ओर से जारी आवंटन सूची के अनुसार, जिले में 58,439 परिवारों के लिए एक लीटर वाली बोतल और 18,989 परिवारों के लिए 500 एमएल वाली बोतल निर्धारित की गई है। इस प्रकार दोनों श्रेणियों में कुल 77,428 बोतलों का आवंटन दर्शाया गया है। इनमें 6 यूनिट से अधिक वाले राशनकार्डों पर दी जाने वाली 1.5 लीटर की बोतलों की संख्या भी शामिल है। जो 500 एमएल और 1 लीटर को मिलाकर दी जाएंगी।

एजेंसी करेगी सप्लाई : निदेशालय की ओर से जारी पत्र में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएआईसीएल) को जिला स्तर पर तेल की आपूर्ति और आवंटन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed