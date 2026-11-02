Charkhi Dadri News: रोहतक रैली के लिए 31 बसें रवाना, परिवहन व्यवस्था से यात्री रहे परेशान

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यात्रियों को बस अड्डों और निर्धारित ठहराव स्थलों पर लंबे समय तक खड़े रहना पड़ा। निजी बस संचालकों को इससे काफी लाभ हुआ क्योंकि यात्रियों को मजबूरी में उनकी बसों का सहारा लेना पड़ा। रोडवेज विभाग ने यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए करीब 20 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए। ये फेरे जिले के 20 रूटों पर संचालित किए गए।हालांकि, रैली के लिए बसें भेजे जाने से सामान्य परिवहन व्यवस्था पर पड़े असर को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका। कई रूटों पर बसों की कमी बनी रही। गांवों से दादरी आने वाले लोगों को भी बसों के लिए इंतजार करना पड़ा। शहर से आसपास के गांवों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी समय पर बसें नहीं मिलीं।ग्रामीण और लंबे रूट प्रभावितरैली के लिए बसें रवाना होने का प्रभाव केवल लंबे रूटों तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। गांवों से शहर आने वाले लोगों को बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं, शहर से गांवों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी समय पर बसें नहीं मिलीं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।निजी बसों में सुविधाओं का अभावबुजुर्ग महिला रामभतेरी, सुनीता फोगाट और कृष्ण सांगवान ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि रोडवेज बसों की कमी से निजी बसों में भीड़ बढ़ गई। निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को रोडवेज की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका। रोडवेज बसों में मान्य बस पास वाले यात्रियों को निजी बसों में पूरा किराया देना पड़ा। आधे किराये की सुविधा पाने वाले बुजुर्ग यात्रियों को भी निजी बसों में यह लाभ नहीं मिला।32 रोडवेज बसों की मांग की थीरैली में अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए कुल 32 रोडवेज बसों की मांग की गई थी। बाद में एक बस इमलोटा से वापस भेज दी गई। इन बसों को बाढड़ा और दादरी विधान सभा के करीब 25 स्थानों पर तैनात किया गया था। ये बसें सुबह लोगों को रैली में लेकर पहुंचीं। शाम 5 बजे के बाद ये बसें लौटने लगीं।हमें 32 बसों की डिमांड मिली थी जिसके बाद एक बस वापस आ गई थी। लोगों की सुविधा के लिए 20 फेरे बढ़ाए गए थे। यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी गई है। सभी बसें लौटा आई है, जो सोमवार से अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी।- परमजीत नांदल, डीआई, रोडवेज डिपो