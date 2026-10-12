Charkhi Dadri News: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, तापमान में गिरावट जारी

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बार-बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ से हवाओं की दिशा और गति में बदलाव हो रहा है। वर्तमान में पश्चिमी हवाओं के स्थान पर दक्षिण-पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री था, जो रविवार को 31 डिग्री पर आ गया। वहीं, रात का तापमान 26 डिग्री से कम होकर 24.4 डिग्री दर्ज किया गया।मौसमी प्रणालियों की हलचलवर्तमान मौसमी परिस्थितियों में उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है। मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण भी सक्रिय है। इसके अलावा, मध्य पाकिस्तान से उत्तरी मध्य प्रदेश तक एक और ट्रफ गुजर रही है। यह ट्रफ दक्षिण जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी मौसम में इस बदलाव का मुख्य कारण है।आगामी दिनों का पूर्वानुमानमौसम विशेषज्ञ डॉ चंद्रमोहन का कहना है कि हरियाणा-एनसीआर और दिल्ली से एक पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है। इसके बाद 12 और 14 अक्तूबर को दो और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि, इन प्रणालियों के कमजोर पड़ने के कारण व्यापक बारिश के आसार कम हैं। किंतु इस दौरान कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है और आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।