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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Vij raised the issue of expediting the construction of the ESIC hospital with the Centre.

Chandigarh-Haryana News: विज ने केंद्र से उठाया ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने का मुद्दा

Thu, 22 Oct 2026 07:35 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:35 PM IST
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काम जल्द शुरू कराने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा पत्र
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अंबाला के सेक्टर-33 में प्रस्तावित ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने के लिए श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर अस्पताल का निर्माण जल्द शुरू करवाने और इसे पूरा करने की स्पष्ट समय-सीमा तय करने का आग्रह किया है।

अस्पताल के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से 20,974 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर उसका कब्जा ईएसआईसी को सौंपा जा चुका है। इस जमीन की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई गई है। ऐसे में अब परियोजना से जुड़ी प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूरी करने की जरूरत है। विज ने कहा कि अस्पताल बनने से अंबाला और आसपास के जिलों के बीमित कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे उपचार के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भरता घटने और मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों पर मरीजों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
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