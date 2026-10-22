फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   A special drive will be conducted to remove animals from the streets ahead of Diwali.

Chandigarh-Haryana News: दिवाली से पहले सड़कों से पशु पकड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

Thu, 22 Oct 2026 08:04 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:04 PM IST
विज्ञापन
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों से ब्योरा मांगा
विज्ञापन

गोशालाओं में रखे जाएंगे गोवंश, गो सेवा आयोग आवंटित करेगा चारा राशि
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में दिवाली से पहले सड़कों से गोवंश पकड़ने का विशेष अभियान शुरू होगा। पकड़े गए गोवंश गोशालाओं में भेजे जाएंगे। हरियाणा राज्य गो सेवा आयोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग के इस कार्य में सहयोग करेगा। गोशालाओं से सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। गो सेवा आयोग गोशालाओं को बकाया 6 माह के चारे की प्रोत्साहन राशि भेजेगा।
राज्य की सड़कों पर अभी भी करीब 40 हजार गोवंश हैं। गोशाला संचालक पर्याप्त जगह न होने के कारण गोवंश रखने से इन्कार कर चुके हैं। ऐसे में राज्य गो सेवा आयोग ने गो सेवा संचालकों से वार्ता की है। करीब 200 गोशालाओं में टीनशेड आदि का विस्तार होने से वहां पर्याप्त गोवंश रखने की जगह बन सकती है। गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमन गुप्ता ने बताया कि गोशाला संचालक की पहली मांग चारा अनुदान की है। आयोग का प्रयास है कि 31 अक्तूबर तक चारे की राशि गोशाला संचालकों के खातों में भेज दी जाए जिससे गोशालाओं में निकायों की ओर से पकड़े गए गोवंश रखे जा सकें।
विज्ञापन


निकायों के पास गोवंश पकड़ने के लिए अपनी टीम हैं। उन टीमों के माध्यम से सभी 87 निकायों में गोवंश पकड़े जाएंगे। इसके अलावा जिन निकायों में गोवंश पकड़ने के लिए टेंडर हो चुके हैं, वहां निजी संस्था या एजेंसी कार्य करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



राज्य के सभी निकायों को सड़कों से गोवंश पकड़ने के निर्देश दिए हैं। दिवाली से पहले विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो गोवंश पकड़े जाएंगे वह गोशालाओं में भेजे जाएंगे।
- अशोक कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed