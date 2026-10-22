फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Healthcare services in 7 villages to get a new home; buildings to be constructed at a cost of 4.23 crore

Chandigarh-Haryana News: 7 गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया ठिकाना, 4.23 करोड़ से बनेंगे भवन

Thu, 22 Oct 2026 07:30 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
भिवानी, पलवल और जींद में 6 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी
विज्ञापन



चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए सरकार ने 423.48 लाख रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत भिवानी, पलवल और जींद में छह उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन बनाए जाएंगे जबकि नूंह जिले के साकरस गांव में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना है। सिरसा के रानियां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार जिन छह उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनाए जाने हैं वे पहले से संचालित हैं और वहां जरूरी स्टाफ भी उपलब्ध है। अब इनके लिए स्थायी भवन तैयार किए जाएंगे।

भिवानी के राजगढ़ और कलिंगा-द्वितीय, पलवल के मंगोरका और गदपुरी तथा जींद के देवराड़ और ढरोली गांवों में नए भवन बनाए जाएंगे। सिरसा जिले के रानियां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के लिए जमीन समतल करने और इंटरलॉक पेवमेंट ब्लॉक लगाने का काम भी मंजूर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed