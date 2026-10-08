Chandigarh-Haryana News: पीड़ित सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायतें, पोर्टल लॉन्च करेगा एससी आयोग

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति (एससी) आयोग अब सीधे शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपना पोर्टल लॉन्च करेगा। फिलहाल आयोग ने जिलों में सुनवाई शुरू कर दी है। अगले करीब एक माह में सुनवाई कक्ष से लेकर अन्य तैयारियां पूरी होने के बाद पंचकूला स्थित मुख्यालय में ही सुनवाई होगी।अनुसूचित जाति आयोग का 2 जनवरी को ही पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जनवरी से जुलाई के बीच नए पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने से लंबित मामले बढ़ते गए। नई नियुक्तिों के बाद आयोग में 10 अगस्त को अध्यक्ष बंतो कटारिया व उपाध्यक्ष रेणू डाबला ने कार्यभार ग्रहण किया। आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारिया ने बताया कि करीब 300 शिकायतें लंबित थीं मगर अभी 15 शिकायतों का निस्तारण करा दिया है जिनमें कुछ छोटी तो कई बड़ी शिकायतें शामिल हैं। बंतो ने यह भी बताया कि एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को सीधे आयोग तक शिकायतें पहुंचाने में दिक्कतें न आएं इसके लिए सरकार से पोर्टल संचालन की स्वीकृति मांगी है। करीब एक माह बाद मुख्यालय पर ही सुनवाई शुरू की जाएगी। अभी कैथल, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला आदि जिलों में सुनवाई हो चुकी है।आयोग में सीधे भी आ सकते हैं पीड़ित : उपाध्यक्षआयोग की उपाध्यक्ष रेणू डाबला ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति या परिवार सीधे आयोग में शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं। फिलहाल आयोग में ई-मेल, डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती हैं। डाबला ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव, मारपीट या अन्य कोई शिकायतें हैं तो आयोग में आ सकते हैं। न्याय में देरी, सुनवाई न होने या भेदभाव के मामलों का आयोग तुरंत संज्ञान लेता है।