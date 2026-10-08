फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Victims will be able to lodge complaints directly; SC Commission to launch portal.

Chandigarh-Haryana News: पीड़ित सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायतें, पोर्टल लॉन्च करेगा एससी आयोग

Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST
विज्ञापन
राज्य एससी आयोग ने सरकार से पोर्टल संचालन की मांगी स्वीकृति
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति (एससी) आयोग अब सीधे शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपना पोर्टल लॉन्च करेगा। फिलहाल आयोग ने जिलों में सुनवाई शुरू कर दी है। अगले करीब एक माह में सुनवाई कक्ष से लेकर अन्य तैयारियां पूरी होने के बाद पंचकूला स्थित मुख्यालय में ही सुनवाई होगी।
अनुसूचित जाति आयोग का 2 जनवरी को ही पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जनवरी से जुलाई के बीच नए पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने से लंबित मामले बढ़ते गए। नई नियुक्तिों के बाद आयोग में 10 अगस्त को अध्यक्ष बंतो कटारिया व उपाध्यक्ष रेणू डाबला ने कार्यभार ग्रहण किया। आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारिया ने बताया कि करीब 300 शिकायतें लंबित थीं मगर अभी 15 शिकायतों का निस्तारण करा दिया है जिनमें कुछ छोटी तो कई बड़ी शिकायतें शामिल हैं। बंतो ने यह भी बताया कि एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को सीधे आयोग तक शिकायतें पहुंचाने में दिक्कतें न आएं इसके लिए सरकार से पोर्टल संचालन की स्वीकृति मांगी है। करीब एक माह बाद मुख्यालय पर ही सुनवाई शुरू की जाएगी। अभी कैथल, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला आदि जिलों में सुनवाई हो चुकी है।
विज्ञापन


आयोग में सीधे भी आ सकते हैं पीड़ित : उपाध्यक्ष
आयोग की उपाध्यक्ष रेणू डाबला ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति या परिवार सीधे आयोग में शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं। फिलहाल आयोग में ई-मेल, डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती हैं। डाबला ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव, मारपीट या अन्य कोई शिकायतें हैं तो आयोग में आ सकते हैं। न्याय में देरी, सुनवाई न होने या भेदभाव के मामलों का आयोग तुरंत संज्ञान लेता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed