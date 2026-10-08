Chandigarh-Haryana News: होम स्टे शुरू करना हुआ आसान, अब डोमिसाइल की जरूरत नहीं

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में होम स्टे का कारोबार शुरू करने वालों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने होम स्टे के रजिस्ट्रेशन के लिए डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब दूसरे राज्यों के लोग भी जरूरी शर्तें पूरी करने पर हरियाणा में होम स्टे शुरू करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।हेरिटेज एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाॅ. अमित कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इसमें हरियाणा होम स्टे (संशोधन) योजना 2024 के उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी था। सरकार ने यह बदलाव केंद्र सरकार की अनुपालन में कमी व विनियमन-मुक्ति पहल की सिफारिशों के तहत किया है। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने में आने वाली अनावश्यक शर्तों और कागजी कार्रवाई को कम करना है। विभाग के अनुसार डोमिसाइल की अनिवार्यता हटने से होम स्टे के लिए आवेदन व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हो सकेगी। इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जो हरियाणा में संपत्ति रखते हैं लेकिन राज्य के निवासी नहीं हैं।पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा, निशुल्क ट्रेनिंगहरियाणा में पर्यटन स्थलों के आसपास घरों को होम स्टे के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। डोमिसाइल की शर्त हटने से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आने के लिए आवेदन कर सकेंगे और स्थानीय स्तर पर पर्यटकों के ठहरने के विकल्प बढ़ सकते हैं। वहीं, राज्य सरकार के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से युवाओं को होम स्टे की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।