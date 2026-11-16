पंचकूला क्लब फायरिंग मामला: दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा

अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नेटवर्क के कुछ हैंडलर विदेश, विशेषकर अमेरिका में बैठकर स्थानीय स्तर पर अपने संपर्कों के माध्यम से गतिविधियां संचालित कर रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, नेटवर्क से जुड़े लोगों को रहने के लिए स्थान, वाहन और धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। इनके माध्यम से हथियारों, नशीले पदार्थों और ड्रग मनी को निर्धारित ठिकानों तक पहुंचाने का काम किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजी जाने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय हैंडलरों का इस्तेमाल किया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में अलग-अलग स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

महत्वपूर्ण बरामदगी

एसपी एटीएस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान इससे पहले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें लखबीर सिंह उर्फ लक्की, गुरप्रीत सिंह, करनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू, शिवम उर्फ शिवा, सुरजीत सिंह और जज सिंह शामिल हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी और निशानदेही पर पुलिस ने तीन गाड़ियां, जिनमें एक एक्सयूवी-500, एक स्कॉर्पियो और एक हुंडई आई-20 शामिल हैं, बरामद की हैं। इसके अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल, दो अवैध पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 529 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और ड्रग मनी की गिनती में इस्तेमाल होने वाली तीन कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई हैं। इन बरामदगियों से मामले की जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिली है और नेटवर्क की गतिविधियों के संबंध में कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं।

जांच का दायरा और भविष्य की संभावनाएं

एसपी एटीएस ने बताया कि इस मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। एटीएस की टीमें पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रेल, हथियारों एवं मादक पदार्थों के स्रोत और विदेशों में बैठे हैंडलरों के साथ आरोपियों के संपर्कों की गहनता से जांच कर रही हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण भी किया जा रहा है, ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनकी भूमिका का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों नए गिरफ्तार आरोपियों से पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मिलने वाली जानकारियां इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। मामले में आगे भी अन्य गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है।