चंडीगढ़: संत कबीर कुटीर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख, हरियाणा के सीएम नायब सैनी से की मुलाकात
एएनआई, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 01:43 PM IST
सार
चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में सोमवार को आध्यात्मिक और राजनीतिक जगत की मुलाकात देखने को मिली। राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों परिवार सहित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे। सीएम ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया।
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विस्तार
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बाबा ढिल्लों अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया और परिवार सहित उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला बताया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई।
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#WATCH | चंडीगढ़: राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने संत कबीर कुटीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। (सोर्स: CMO) https://t.co/wSgoar9S89— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026विज्ञापन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया और परिवार सहित उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला बताया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई।
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