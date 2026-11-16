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चंडीगढ़: संत कबीर कुटीर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख, हरियाणा के सीएम नायब सैनी से की मुलाकात

Mon, 16 Nov 2026 01:43 PM IST
शाहिल शर्मा एएनआई, चंडीगढ़
एएनआई, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 01:43 PM IST
सार

चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में सोमवार को आध्यात्मिक और राजनीतिक जगत की मुलाकात देखने को मिली। राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों परिवार सहित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे। सीएम ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया।

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Dera Beas chief met with the Haryana CM
बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सीएम सैनी से की मुलाकात - फोटो : ANI

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राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बाबा ढिल्लों अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे। 
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया और परिवार सहित उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला बताया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई।
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