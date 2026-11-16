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हरियाणा: संगठन को मजबूत करने की कवायद, महिला कांग्रेस में 38 नई पदाधिकारियों की नियुक्ति

Mon, 16 Nov 2026 04:59 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 04:59 PM IST
सार

हरियाणा में महिला कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चला है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक महिला नेतृत्व को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए 38 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 

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Appointment of 38 new office-bearers in Haryana Mahila Congress
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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हरियाणा महिला कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी की सिफारिश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने 38 नई पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद की जा रही है।

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नियुक्तियों का विवरण
नई नियुक्तियों में महिला कांग्रेस संगठन में 6 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 7 सचिव और 21 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। इन नियुक्तियों से पार्टी के विभिन्न स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।

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पर्ल चौधरी का बयान
हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने कहा कि देश की आधी आबादी अपना पूरा हक लेकर रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की तिकड़म का विरोध किया जाएगा। यह बयान पार्टी की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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संगठनात्मक मजबूती पर जोर
इन नियुक्तियों को हरियाणा कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक मजबूती से ही जनता के बीच विश्वास बहाली और विजय सुनिश्चित की जा सकती है।

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