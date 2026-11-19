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स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि अस्पताल की क्षमता दोगुनी करने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। योजना के तहत अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आपातकालीन सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अस्पताल की क्षमता बढ़ने से गंभीर और आपात स्थिति वाले मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।अभी बिस्तरों की सीमित संख्या के कारण मरीजों को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अपग्रेडेशन के बाद आसपास के गांवों की आबादी को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इससे जींद जिला मुख्यालय के अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य बड़े शहरों पर निर्भरता घटाकर लोगों को नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।