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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Sudhir Rajpal appointed Additional Chief Secretary of the Finance and Planning Department

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: सुधीर राजपाल बने अतिरिक्त मुख्य सचिव, इस विभाग में मिली तैनाती

Sat, 03 Oct 2026 02:51 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 02:51 PM IST
सार

सुधीर राजपाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर तैनात किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं। 

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Sudhir Rajpal appointed Additional Chief Secretary of the Finance and Planning Department
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा सरकार ने शनिवार को  वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर तैनात किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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1990 बैच (हरियाणा कैडर) के IAS अधिकारी सुधीर राजपाल वर्तमान में गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। इसके साथ ही वे पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। नई जिम्मेदारी वे अपने मौजूदा कार्यभार के साथ निभाएंगे।
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