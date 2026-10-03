हरियाणा में बैंक घोटाला: पहले से मिलते रहे गड़बड़ी के संकेत, अफसरों ने नहीं रोका 657 करोड़ का खेल

हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों के 657 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले में गड़बड़ी के संकेत शुरुआत से ही सामने आते रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक कई विभागों में रकम जमा कराने की तय सीमा से लेकर संदिग्ध लेन-देन, फर्जी बैंक स्टेटमेंट और नियमों की अनदेखी तक के मामले सामने आए, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।

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जूनियर अधिकारियों ने आपत्तियां उठाईं, मगर घोटाले में शामिल अधिकारियों ने कभी डांटकर तो कभी पद से हटाकर शांत करा दिया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, इन चेतावनियों पर समय रहते कदम उठाए जाते तो संदिग्ध लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन कथित तौर पर बार-बार सामने आई चेतानियों को नजरअंदाज होते रहे और सरकारी धन से जुड़ी गड़बड़ियां आगे बढ़ती रहीं।हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक सचिव साकेत कुमार ने बिना कोटेशन मंगवाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड खाते खोलने पर जोर दिया। विभाग के उपनिदेशक मनोज कौशल ने साकेत कुमार के सामने दोनों बैंकों की जमा सीमा का मुद्दा उठाया।उन्होंने बताया कि आईडीएफसी बैंक में अधिकतम 50 करोड़ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 करोड़ रुपये जमा किए जा सकते हैं, जबकि उस समय तक करीब 112 करोड़ रुपये भेजने की योजना बन चुकी थी। इस पर मनोज कौशल को फटकार लगाई गई। हालांकि, चार्जशीट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें किस अधिकारी ने फटकार लगाई। मगर यह विवरण साकेत कुमार से जुड़े आरोपों के क्रम में दर्ज है, जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने इस घटनाक्रम को उनके खिलाफ दर्ज कृत्यों में शामिल किया है।