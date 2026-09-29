फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Electricity officials will attend the Energy Minister's public grievance hearing every Thursday.

Chandigarh-Haryana News: ऊर्जा मंत्री के जनता दरबार में हर वीरवार पहुंचेंगे बिजली अफसर

Tue, 29 Sep 2026 07:20 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
- शिकायतों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी व समाधान की कार्रवाई के बारे में रखेंगे पक्ष
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से अंबाला में हर वीरवार लगाए जा रहे जनता दरबार में अब बिजली निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की भी नियमित मौजूदगी रहेगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इसके लिए अधिकारियों की साप्ताहिक ड्यूटी तय कर दी है। इसका मकसद यह है कि बिजली से जुड़ी शिकायतों पर मौके पर ही तथ्यात्मक जानकारी और समाधान की कार्रवाई बताई जा सके।

चंडीगढ़ में जारी ऊर्जा मंत्री के आदेशानुसार पहले और चौथे वीरवार यूएचबीवीएन के मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) पंचकूला मौजूद रहेंगे। दूसरे वीरवार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) दिल्ली और तीसरे वीरवार यूएचबीवीएन के मुख्य अभियंता (पीडी एंड सी), पंचकूला की ड्यूटी रहेगी। यदि महीने में पांचवां वीरवार आता है तो यूएचबीवीएन के मुख्य अभियंता (एमएम), पंचकूला जनता दरबार में उपस्थित रहेंगे।
विज्ञापन


निगम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित शाखाओं से शिकायतों की पूरी जानकारी लेकर आएं। जिस शिकायत में तत्काल हस्तक्षेप जरूरी हो, उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करनी होगी। जनता दरबार में मंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों को दर्ज करने, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और तय समय में अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारी की होगी। अनुपालन की नियमित निगरानी कर जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed