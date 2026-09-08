Chandigarh-Haryana News: अंबाला-करनाल समेत 3 जगह मिलेगी अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:45 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:45 PM IST
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हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, मरीजों को लंबी वेटिंग से भी मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी, अंबाला शहर और करनाल के नागरिक अस्पतालों में नई अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने की मंजूरी दी है। इससे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर और समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर-3 स्थित एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में उच्च श्रेणी की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी। मशीन खरीदने और उसे पूरी तरह चालू करने पर करीब 81 लाख रुपये खर्च होंगे। इस डिस्पेंसरी में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और उनके परिवारों के साथ-साथ चंडीगढ़ में कार्यरत हरियाणा सरकार के हजारों कर्मचारी इलाज करवाते हैं। नई मशीन से उन्हें परिसर में ही जल्द जांच की सुविधा मिलेगी। सरकार ने आम लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अंबाला शहर और करनाल के नागरिक अस्पतालों में भी नई अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं के अलावा कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी शामिल हैं।
सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सीमित सुविधा के कारण मरीजों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था या निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता था। नई मशीनें लगने से जांच में तेजी आएगी और मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी, अंबाला शहर और करनाल के नागरिक अस्पतालों में नई अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने की मंजूरी दी है। इससे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर और समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर-3 स्थित एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में उच्च श्रेणी की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी। मशीन खरीदने और उसे पूरी तरह चालू करने पर करीब 81 लाख रुपये खर्च होंगे। इस डिस्पेंसरी में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और उनके परिवारों के साथ-साथ चंडीगढ़ में कार्यरत हरियाणा सरकार के हजारों कर्मचारी इलाज करवाते हैं। नई मशीन से उन्हें परिसर में ही जल्द जांच की सुविधा मिलेगी। सरकार ने आम लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अंबाला शहर और करनाल के नागरिक अस्पतालों में भी नई अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं के अलावा कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी शामिल हैं।
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सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सीमित सुविधा के कारण मरीजों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था या निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता था। नई मशीनें लगने से जांच में तेजी आएगी और मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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